Artur Jorge: «Champions não pode ser um problema mas sim uma solução»

A viver um momento pouco feliz na Liga Betclic, o Sp. Braga inicia na noite desta quarta-feira nova participação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, separa as águas, sublinha que quer ver os jogadores a desfrutar, mas acredita numa resposta positiva diante do "favorito" Nápoles, no duelo agendado para amanhã (20h00).

Nápoles

"É um adversário que tem muita qualidade individual e que se traduz na força do coletivo. Mudou de treinador, foi dominador no ano passado, mas mantém a mesma força e que teremos de contrariar, sempre com ambição para sermos competitivos e discutir o jogo."

Contexto diferente por ser jogo de Champions?

"Nas competições internas temos um contexto ligeiramente diferente deste, não na ambição e determinação, mas na mais-valia do nosso oponente. Estamos num grupo com três equipas extremamente fortes, vamos ser postos à prova com uma exigência máxima, e isso obriga a uma readaptação na abordagem ao jogo, muito mais rigorosa e comprometida, estrategicamente mais bem desempenhada para estarmos ao nível do que o jogo nos possa trazer. Vamos jogar frente ao campeão italiano, uma equipa fortíssima, mas temos a possibilidade de discutir o jogo até ao fim.

Para ganhar?

"Tenho falado constantemente, independentemente da competição, que um dos aspetos fundamentais é ter a ambição de ganhar e nunca nos podemos cansar de ganhar. Sabemos do contexto em que estamos, é importante a gestão das expectativas, não ser uma competição que nos castre no gozo de disputar. Queremos ser leves e desfrutar da competição, mas sempre com uma mentalidade ganhadora, queremos passar da teoria à prática."

Pressão diferente pode libertar jogadores do início do campeonato menos bom?

"Sim. Temos nove jogos e ganhámos seis, o arranque da Liga é que não tem sido coincidente com o que são as nossas ambições. Temos que olhar para esta competição com a mesma ambição, mas não obrigação, e isso pode aliviar a carga emocional dos jogadores. Mas desfrutar não é jogar por jogar. A competição não pode ser um problema, mas a solução para o nosso crescimento enquanto equipa e clube. Equilibro face às expectativas e vamos ter um Braga que vai procurar não se encolher e vai procurar ganhar o jogo, é o ADN desta equipa."

Confronto direto, um mata-mata amanhã?

"Nesta altura, e porque não houve qualquer jogo, será muito prematuro dizer que este jogo será mais importante que qualquer outro. Há quatro equipas que vão dar o seu melhor no grupo e amanhã [quarta-feira] será o primeiro jogo deles para aferir da sua realidade capacidade."

Que reflexões fez a equipa sobre o jogo de Faro?

"A reflexão é normal e natural e que faço sempre em cima de vitórias ou derrotas. Este jogo em nada alterou o nosso trabalho diário. Temos quatro dias para trabalhar e não tenho qualquer dúvida sobre o onze. Apresentaremos a melhor equipa."

Que Nápoles espera?

"Um Nápoles muito forte. Vimos o jogo com a Lazio e com o Génova, em que fizeram alguma poupança, no entanto, é uma equipa que nos deixa alerta. Compete-me é fazer uma abordagem sobre a minha equipa e o que me preocupa é que Sp. Braga poderemos ter. O foco é interno, em ter uma competitividade adequada para podermos vencer o jogo."

Não será arriscado jogar com Fonte, um central veterano, para travar Osimhen?

"A minha preocupação é com os centrais do Nápoles que vão ter de segurar os avançados do Sp. Braga. A minha preocupação é de que forma podemos chegar à baliza contrária."

Análise ao Nápoles

"O Nápoles joga em 4x3x3, com dois alas muito abertos e no ataque à profundidade. Tem largura com bola, tem médios muito móveis e procura alterar a sua construção. Tem a sua variabilidade, mas mantém a largura através dos laterais ou alas, procurando o ponta de lança para finalizar as suas jogadas."

Jogo fácil ou difícil para o Nápoles?

"É uma opinião generalizada que será mais difícil para o Sp. Braga. Do que pude ler ou ouvir, há esse sentimento. Em termos teóricos, há uma equipa favorita, que é o Nápoles, mas isso não invalida a nossa ambição e, para uns, surpreender o adversário. "