Artur Jorge comenta sorteio da Champions: «Um gigante adormecido e um colosso mundial»

Artur Jorge já reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões. O treinador do Sp. Braga garante que a equipa vai ser "com ambição", com o foco em "trabalhar imenso para termos uma equipa que se supere a si própria".Classificou o Nápoles como um "gigante adormecido", o Real Madrid como "um colosso mundial" e o Union Berlin como uma equipa que irá "igualar as metas" dos arsenalistas para esta fase de grupos. E Artur Jorge, nas declarações aos canais do clube, não estabeleceu um objetivo final para a fase de grupos, garantindo apenas a ambição da equipa "ser competitiva e disputar todos os jogos até ao fim"."É um grupo de Liga dos Campeões. Temos a oportunidade de, neste sorteio, ser postos à prova com três belíssimas equipas, de campeonatos muito intensos. São equipas que vão exigir muito de nós, mas temos a ambição de ser competitivos e disputar todos os jogos até ao fim"."É uma equipa que dominou o campeonato italiano na época passada. É um gigante adormecido, com uma excelente massa adepta. Esta época está novamente a corresponder ao que fez na época anterior e será sempre muito difícil, com um padrão e uma linha muito italiana na sua forma de jogar""Se fossemos identificar uma equipa com aquilo que é a competição, escolheríamos o Real Madrid. É a equipa mais titulada, um colosso mundial que vamos ter a oportunidade de defrontar e ter esta sensação de medir forças com os melhores"."Conhecemos da Liga Europa na temporada passada. Demonstrou, no ano anterior, todo o seu valor em provas nacionais e internacionais, com uma época de excelente nível. Com toda a certeza vai, de acordo com os objetivos do grupo, igualar também as nossas metas para a competição"."Temos de ter as expectativas equilibradas, no sentido de valorizar aquilo que queremos fazer. Temos um grupo difícil pela frente, mas temos a ambição, como tem sido habitual, a identidade deste SC Braga. Vamos ter de trabalhar imenso para termos uma equipa que se supere a si própria".