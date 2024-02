Artur Jorge critica jogadores do Sp. Braga: «Não há treinador que consiga ficar satisfeito depois de ver isto»

Artur Jorge mostrou-se esta quinta-feira muito insatisfeito com a eliminação do Sp. Braga no playoff da Liga Europa - apesar da vitória no Azerbaijão, frente ao Qarabag, por 3-2 -, frisando que alguns jogadores cometeram erros individuais "difíceis de perceber e explicar"."É uma desilusão. Vínhamos com a intenção de poder ganhar o jogo e conseguimos ganhá-lo, mas não conseguimos ganhar a eliminatória, que era o nosso primeiro objetivo. Houve um momento em que precisámos de arriscar. Acabámos por cometer, uma vez mais, erros que a este nível são impossíveis de lutar contra. Não há treinador algum que consiga ficar satisfeito depois de ver isto e de sofrer com isto", começou por dizer, em declarações à Sport TV."Não, tem a ver mais com aquilo que a equipa trabalhou. Trabalhou imenso e fez de facto um jogo de coragem para ir em busca do resultado. Foi uma equipa que trabalhou imenso, mas depois por erros individuais, momentos difíceis de perceber, explicar e compreender, voltamos a cometer erros que não dão para compreender. Não podemos, em momento algum, sofrer golos como aqueles que sofremos. O segundo golo do adversário é mau demais para o comportamento de uma equipa que se quer a jogar para outros objetivos. É difícil de explicar quando assim é"."Estarei ainda com os jogadores e falaremos sobre isso, mas eles sabem que não é um problema de equipa, do que trabalhamos, fizemos ou procuramos. São momentos onde não podemos desligar. Quando isso acontece, ficamos sempre mais expostos e a equipa sente isso de uma forma grande porque não foi isto que trabalhámos. A equipa trabalhou imenso e não podemos dar dois golos ao adversário"."Não temos que ficar desconfiados, temos que trabalhar, dar o nosso melhor e o nosso máximo durante 90 minutos. Isso é que é a parte importante. Quando desligamos, a este nível principalmente, pagamos muito caro"."Espero que possamos corrigir estes erros para podermos ser mais consistentes"."A ambição do campeonato nesta altura é o que nos resta até ao fim. Estamos a lutar pelo 4.º lugar, a tentar chegar ao 3.º, e é esse o nosso objetivo nesta altura. Temos muito que fazer e que trabalhar, há muita coisa para fazer até ao fim do campeponato".