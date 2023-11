Artur Jorge defende VAR mas deixa críticas: «Há equipas em que as linhas desapareceram…»

Artur Jorge, treinador do Sp.Braga, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo deste sábado (20h30) frente ao Portimonense, no Estádio Municipal de Braga, para a 10.ª jornada da Liga Betclic."É um jogo que tem a importância de podermos voltar a ganhar, juntando as boas exibições que temos tido ao resultado para darmos continuidade aos nossos objetivos. O Portimonense é uma das boas equipas da Liga. O Paulo Sérgio está há uma série de anos no clube, com ideias próprias, está numa posição estável. É uma equipa que defende bem e é bastante forte nas transições, com homens móveis na frente, e poderá ser por aí, de termos um Portimonense à espera do erro para fazer mossa através das transições.""Temos mais jogos nesta altura do que tínhamos o ano passado pelos quatro jogos do play-off, e aumenta o número de vitórias. Temos menos dois pontos no campeonato e vamos tentar corrigir rapidamente para estar dentro do que perspetivámos e fazer mais e melhor. Essa será sempre a nossa meta: olhar para a frente a para cima para fazer melhor. Temos tido muita exigência em todos os jogos, um ou outro não foi tão conseguido em termos de resultados. Vivemos de resultados, eu particularmente, e por isso queremos voltar às vitórias.""Amanhã vou anunciar o onze.""Tudo aquilo que possa trazer justiça e veracidade dentro de campo tem de ser olhada como positiva. Mas temos assistido a alguns erros, até mesmo a injustiça, que acaba por se sobrepor a uma ferramenta tem um sentido contrário. Temos, neste campeonato, equipas em que as linhas desapareceram, as linhas não são exibidas, frames que criam com dúvidas, como o golo que sofremos com zero centímetros. Isso leva-nos à dúvida sobre o VAR. Como interveniente, temos de olhar ao que beneficia o jogo e não podemos deixar passar quando se erra. Mas já todos percebemos que não corre tão bem como se desejaria. Mas quando bem usada é útil para a justiça e veracidade do espetáculo.""É muito simples: não tenho nenhum jogador lesionado."