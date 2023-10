Artur Jorge destaca "energia e irreverência" de Roger, herói na vitória do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge destacou a capacidade de Roger em trazer "energia e irreverência". O jovem de apenas 17 anos saltou do banco e fez as duas assistências para os dois golos do Sp. Braga nos descontos, que permitiram a reviravolta frente ao Rio Ave (2-1).





"A atitude da equipa e a capacidade de eficácia. Se não estivemos tão eficazes como deveríamos antes dos 90 minutos, as coisas teriam sido diferentes do que acabou por ser o jogo. Conseguimos o que queríamos e estou muito satisfeito pelo compromisso e por aquilo que foi o sentido de missão dos jogadores. Entregaram-se ao jogo de uma forma impagável. Vi uma primeira parte em que fomos lentos e tivemos muita gente por fora. Jogámos em espaços que não eram os melhores, mas também sofremos muito cedo. A equipa não mudou a abordagem, mas o Rio Ave ficou mais confortável com a vantagem e à procura de transições. Tive de corrigir a velocidade ao intervalo. "

E satisfeito por sofrer tanto?

"Fiquei satisfeito por ganhar, quero é ganhar!"

Roger

"Com a entrada do Roger procurámos trazer a energia, irreverência de um miúdo de 17 anos, de estar aberto na direita para termos capacidade de ter bola na área para servir o Banza e para o Abel. Teríamos de ter bola na área e [a entrada] resultou porque tivemos essa felicidade de fazer as duas assistências. Ele traz isso ao jogo, a sua energia ajuda a que possa ser opção muito válida."