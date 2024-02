Artur Jorge e a chamada de Bruma: «Pode ser importante, mas não para jogar muito tempo»

Artur Jorge explicou, à Sport TV, a condição física de Bruma, convocado para o jogo desta quinta-feira em Baku, diante do Qarabag. O extremo recuperou de uma operação ao menisco do joelho direito, à qual tinha sido submetido no final de janeiro passado.O treinador do Sp. Braga admitiu que o camisola 7 "não está fisicamente apto a aguentar um jogo desta exigência". "Ele está muito animado e motivado porque não compete há muito tempo", acrescentou."Bruma está dentro do que era o plano traçado, tem integrado connosco menos treinos do que queríamos, tem condições para ser importante, não para fazer muito tempo que a condição física não o permite, trouxemo-lo para, em caso de necessidade, poder contar com ele. Ele está muito animado e motivado porque não compete há muito tempo e quer voltar a jogar e ajudar a equipa e é por isso que o trouxemos. Não está fisicamente de todo apto a aguentar um jogo desta exigência, do que possamos esperar que o jogo nos traga, mas tem qualidade para acrescentar se for chamado a jogo.": "O Ricardo é sempre muito importante, é capitão, acrescenta valor à equipa, eu estava muito confiante na sua recuperação, mas ele sentiu nos últimos dias algum desconforto, entendemos não correr riscos. Não pensamos só neste jogo, mas em todos os que temos. Acreditamos que somos capazes mesmo na ausência física dele, contamos com ele como capitão e com todos para dar resposta a esta exigência."