Artur Jorge admite que interesse do Benfica causou "impacto" em Ricardo Horta: «Ele teve momentos de dúvida»

O namoro do Benfica a Ricardo Horta marcou o mercado de verão de 2022/23 e, ainda hoje, faz correr tinta, uma vez que o Málaga, parte interessada no dossiê, continua a reclamar da postura do Sp. Braga. À Sport TV, e puxando a fita atrás, Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, assume que esse caso teve impacto no jogador e que este chegou a ter dúvidas em relação ao futuro."Hoje temos de falar de forma diferente daquilo que falámos há um ano. No ano passado, tentámos sempre minimizar aquilo que era o impacto sobre o Ricardo, mas fomos percebendo que, desportivamente, isso teve impacto no jogador. Em termos de grupo e de treinador, não houve nenhuma situação que pudesse abalar a confiança do grupo de trabalho para com o Ricardo ou vice-versa. Fomos sentindo que, de uma forma perfeitamente natural e compreensível, o Ricardo teve alguns momentos de dúvida naquilo que era o seu futuro imediato. Conseguimos ter um Ricardo, pouco antes do meio da época para a frente, diferente e já mais próximo daquilo que é a sua própria realidade em termos de desempenho desportivo. Animicamente, o Ricardo nunca teve grandes oscilações"."Os treinadores têm de ter sempre um plano B. Independentemente daquilo que é nossa realidade hoje, temos de estar preparados para o amanhã. Em relação a qualquer jogador do plantel, nós estamos preparados para poder perceber que necessidades possamos vir a ter ou não. Não queria individualizar, mas o Al Musrati é, de facto, extremamente influente naquilo que é a manobra da equipa. Não só ele, mas também ele. Ao fazermos o registo que fizemos a época passada, tivemos uma grande valorização de todos os jogadores e também do treinador."