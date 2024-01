Artur Jorge e a visita ao Dragão: «Vamos pegar no que fizemos na Luz em termos de coragem e personalidade»

Será no Estádio do Dragão que o Sp. Braga fechará a primeira volta do campeonato. Depois da derrota no Estádio da Luz, frente ao Benfica, que culminou na eliminação dos arsenalistas da Taça de Portugal, Artur Jorge espera uma resposta forte na viragem da Liga, diante do FC Porto, sobretudo porque uma vitória valerá um lugar no pódio."Regresso ao campeonato frente a uma equipa tremendamente difícil, onde o resultado que queremos permite-nos chegar ao terceiro lugar. Sabemos das dificuldades e perspetivo um jogo com duas boas equipas, a procurar a vitória. Espero um bom espetáculo e esperamos ser mais fortes do que o adversário para ganhar.""São registos que têm o seu impacto nos resultados, naquilo que me diz respeito que procuramos equilibrar para continuar a ter a capacidade ofensiva e a melhorar o registo defensivo, temos insistido mais. Quero e espero encontrar esse equilíbrio rapidamente em que não precisa de fazer dois, três ou quatro golos para ganhar jogos.""Não diria maior dificuldade. Temos tido alguns erros individuais que nos condicionam, alguns erros comportamentais. São aspetos que temos de trabalhar e melhorar. Esse é um desses momentos. Em alguns jogos perdemos pontos que nos colocariam noutra posição. Não quero detalhar, é um aspeto que temos de trabalhar de forma exaustiva. Já aqui fiz ‘mea culpa’, o que temos de corrigir. Quando isso deixar de ser um problema outro surgirá e temos de encontrar esse equilíbrio.""A pressão do Braga é a da ambição. Procuraremos fazer um jogo competente, pegar no que fizemos na Luz em termos de competência, personalidade e coragem. Isso será extremamente importante.""Não me parece justo comparar com o passado, há muita gente diferente. Vamos ter um FC Porto muito competente, muito forte, que não foge à combatividade e temos de ter, no mínimo, capacidade de igualar esse momento. Sabemos do que é capaz de fazer, temos bem estudado para não termos surpresas e, portanto, vamos contar com um João Moutinho que possa ser útil, que acrescente valor e que nos volte a ajudar."