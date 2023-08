Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Artur Jorge e as palavras do "amigo" João Pedro Sousa: «Disse que éramos candidatos para ser simpático» Treinador do Sp. Braga falou na antevisão ao duelo com o Famalicão e assumiu não esperar saídas no plantel até ao fecho do mercado





• Foto: LUSA/EPA