Artur Jorge e o caso Di María: «Se fosse um jogador do Sp. Braga...»

Numa semana em que a arbitragem foi um tema forte da atualidade do futebol português, com críticas de várias partes e um caso a envolver Di María que deu que falar, Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, foi convidado a comentar tudo o que tem acontecido e deixou bem clara a sua opinião.Questionado concretamente sobre as palavras de Vítor Baía, que visou as atuações dos árbitros nos jogos do FC Porto, o treinador dos arsenalistas disse que esperava que estas não tivessem impacto no jogo entre dragões e Sp. Braga e lembrou precisamente o ocorrido no jogo na Luz, quando Di María encostou a cabeça ao árbitro assistente."Não pode nem deve. Posso achar que há timings mais felizes do que outros. Temos tido, eu, jogadores e administração, um papel muito correto nesse aspeto. Viram o caso badaladíssimo com o Benfica que teria outras consequências se fosse algum jogador do Braga a ter. Não me quero alongar, quero é que os árbitros sejam competentes. Essa é a minha crença: que todos façam o melhor que podem e sabem para um futebol português de alto nível. Espero que os árbitros sejam justos dentro de campo", referiu.