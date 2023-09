Artur Jorge e o jogo com o E. Amadora: «Dar um passo em frente no nosso crescimento»

Declarações de Artur Jorge na antevisão ao duelo entre E. Amadora e Sp. Braga, aprazado para a noite desta quinta-feira (20:15), da 7.ª jornada da Liga Betclic."É uma equipa que se tem batido bastante bem, que temos em consideração e, jogando em casa, dentro do que é a forma de jogar, que vem do ano anterior, sabemos que nos vai trazer problemas. O foco, no entanto, é podermos dar continuidade ao bom resultado e boa exibição na última jornada para dar um passo em frente no nosso crescimento, dando continuidade a essa fase. Sabemos que não é uma equipa que tem os mesmos objetivos que nós, mas por experiência própria - e não só - os jogos são bastantes equilibrados, com as equipas que têm dificuldade a ultrapassar adversários teoricamente mais acessíveis. A competitividade do nosso campeonato aumentou e será um jogo equilibrado.""Sofrer nunca é bom, mas depende do contexto, pois também marcámos em todos os jogos, que procura estar próxima da baliza e poderá ter alguns momentos em que fica mais exposta. A verdade é que jogamos para o golo, não é característica nossa ficar remetidos ao último terço. Poderá ser esse também um dos fatores que nos levam a estar mais expostos a sofrer. O crescimento de que falo passa por aí, em não permitir tantas ocasiões, mantendo aptidão pela baliza contrária.""A minha função é contribuir para a sua estabilidade emocional e que possa evoluir. O Niakaté está bastante diferente, para melhor, do que quando cá chegou, mais completo, mais preparado e com algumas falhas ainda, que acabam por condicionar o seu trajeto. Todavia, não tenho dúvidas de que são momentos de oportunidade para o seu crescimento. Acredito muito nele.""Não será o meu grande desafio, mas um dos desafios. A nossa forma de trabalhar, a exigência é também feita pelos jogadores, que querem evoluir. Não só no lado emocional, mas nas outras competências. Mas, claro que o lado emocional é bastante importante, porque com os jogadores estáveis e fortes seremos mais capazes.""É um jogador que tínhamos grandes expetativas, o clube também, e que tem uma qualidade individual que pode contribuir para o crescimento da equipa. É um jogador com características diferentes de outros [médios], como Vitor Carvalho ou Al Musrati, e que se aproxima de um João [Moutinho] ou de um André [Horta]. Temos muitos jogadores nessa posição e que é das mais competitivas no plantel."A minha prioridade é que sejamos uma equipa estabilizada e não tanto de rotatividade. Mas os jogos e os adversários levam-nos a fazer aqui e ali uma alteração. Temos dentro do plantel com muitos minutos de jogo, mas a prioridade será sempre ter uma base que possa ser sólida no ataque às competições. Mas, como temos um plantel com muitas soluções, inevitavelmente isso [rotação] poderá acontecer, não perdendo competitividade."É um jogador muito comprometido na abordagem e na seriedade ao jogo, muito frio. Nos duelos é forte e acrescenta qualidade no passe como ponto de partida para a nossa construção."