Artur Jorge e o jogo com o Nápoles: «Estamos no meio de um tudo ou nada»

O Sp. Braga vai jogar um tudo ou nada europeu esta terça-feira, diante do Nápoles, já que pode acabar apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, como pode ser eliminado das provas da UEFA, já que a Liga Europa não está, para já, garantida. No entanto, Artur Jorge, treinador dos minhotos, garante que a equipa portuguesa vai pensar apenas e só na passagem na competição em que está inserida."A mensagem é muito simples para com os jogadores e vai sempre no sentido do conhecimento que temos entre todos. Ambição não falta. Estamos no meio de um tudo ou nada, é isso que pode acontecer, mas temos tido capacidade que dentro dos pontos que nos une percebermos que temos uma possibilidade. O que mais temos falado é no acreditar, acreditar nas expectativas, acreditar nas ambições e acreditar nos objetivos. Estamos totalmente focados no que podemos fazer, sabemos que partimos em desvantagem, a vantagem que o Nápoles conquistou é por ter sido mais consistente, mas ganhando igualámos essa consistência, porque fazemos os tais sete pontos que o Nápoles tem. Olhar para este jogo, procurando ganhar cá para igualar em pontos e o contexto do que possa acontecer vai ditar se podemos ficar ou não satisfeitos. Estamos alinhados na determinação. Há um ponto de partida: olharmos para cima e ver o que podemos fazer como melhor e isso é vencer, conseguir o apuramento e é por esse momento que vamos lutar", garantiu o técnico, ciente, ainda assim, das dificuldades, não só pela qualidade do adversário, como pela história pouco amigável, já que nunca uma equipa portuguesa venceu em casa do Nápoles."A questão da história olhamos para ela para a quebrar. Podemos fazer a nossa própria história e não estamos focados no passado. Temos duas equipas e olho para isto como sendo um contraciclo. Nos últimos cinco vencemos quatro, o Nápoles perdeu quatro. Temos consciência de que teremos um Nápoles fortíssimo pela frente, o momento não será determinante, porque tenho a noção da realidade de uma e outra equipa. Sei o valor individual desde Nápoles, deste valor coletivo. É o campeão italiano em título. Estamos cientes das dificuldades, mas isso não nos retira ambição. Vamos dar o nosso melhor para conseguir o que queremos. Temos um adversário de grande qualidade, independentemente do que podem ser momentos. Amanhã teremos duas belíssimas equipas a lutar pela vitória", apontou.Na época passada, o Sp. Braga teve uma eliminatória com uma equipa italiana, no caso com a Fiorentina, na Liga Conferência. Na primeira mão, os arsenalistas perderam por 4-0 em casa e estiveram perto de ameaçar a igualdade na 2.ª mão, mas acabaram novamente vergados. Artur Jorge diz que são jogos diferentes, mas quer mais cautelas."A abordagem não será muito diferente. Sabemos do que somos capazes de fazer, é importante ter controlo sobre esses momentos, mas é uma abordagem que partirá sempre da equipa, da característica, da forma como procura ser dominadora em largos momentos do jogo. Sabemos que temos pela frente uma equipa que nos obrigará a ter contenção. Preparados para isso. Fizemos análise e preparação bem feitas, sabemos que temos um jogo que depende muito do que podemos fazer, do sentido de missão, portanto será sempre uma abordagem ambiciosa e determinada", frisou.Sem Álvaro Djaló, que ficou de fora dos convocados por lesão, Artur Jorge não se atemoriza e garante que há soluções. "O facto de termos ficado privados do contributo do Álvaro apenas e só mudará a peça. O compromisso coletivo e as dinâmicas não vão ser muito alteradas. Temos plantel e temos dado resposta em relação a outras baixas. Será um bom dia para quem não tem estado tanto possa estar e mostrar valor", concluiu.