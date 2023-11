Artur Jorge e o reencontro com o Portimonense: «Vamos ter de fazer muito mais»

De volta à competição oficial após uma paragem de quase duas semanas, o Sp. Braga reencontra este sábado o Portimonense (13h30), agora para a Taça de Portugal. Artur Jorge, técnico dos bracarenses, alerta o plantel para o perigo deste duelo no Algarve e reforça a ideia de que a goleada de 6-1 na Liga Betclic, registada há um mês, serve de pouco neste desafio a eliminar."Espero um jogo decisivo e, devido a esse caráter, muito difícil. Não olhando para o último encontro como referência, em que ganhámos com toda a justiça, o jogo em Portimão vai exigir muito de nós. Considero que vai ser ainda mais difícil e obriga-nos a fazer muito mais do que o que fizemos em Braga. O objetivo é seguir em frente"."Não creio que possa haver perigo. Nunca será nossa abordagem direta pensar no que temos na quarta-feira e não falámos vez nenhuma do Union Berlim. Sabemos das dificuldades que vamos ter em cinco dias, duas finais autênticas, uma para seguirmos na Taça de Portugal e outra para continuar a sonhar na Liga dos Campeões. Há um foco direcionado para Portimão para não nos desviarmos da importância deste jogo e das responsabilidades"."É sinal do crescimento do clube e fico satisfeito pela valorização dos jogadores. Temos hoje oito ou nove internacionais a estarem regularmente integrados nas suas seleções. Somos o 29.º clube em termos de ranking [dados da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol] e é isso que queremos em termos de trabalho. Por outro lado, causa-me mais preocupações porque, de todos os clubes portugueses, fomos os que tivemos jogadores a alinharem mais minutos. Temos a intenção de gerir e perceber o estado de cada um porque vamos precisar de todos na máxima força em Portimão"."A vitória pareceu-me justa, tivemos uma primeira parte ligeiramente abaixo, mas com coisas interessantes, com domínio, e uma segunda parte bem mais eficaz e forte. Não queria destacar o resultado [6-1], é o que é e nesta altura queremos ganhar em Portimão. 1-0 chega para continuar a nossa caminhada da Taça de Portugal"."Tivemos o cuidado de estudarmos e fazer as coisas em cima desse jogo [Sp. Braga-Portimonense], mas também contra o Chaves, por exemplo. Temos de fazer muito melhor para vencer este Portimonense"."Não está disponível"."Vamos tentar ter como referência o ano anterior, em que chegámos à final, e esse é o objetivo"."É um caso de sucesso enquanto empréstimo, tem aproveitado a oportunidade, tem-no feito muito bem no clube e na seleção e é uma questão de tempo até regressar a Braga".