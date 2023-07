Artur Jorge: «É uma fase de apuramento para a Liga dos Campeões, não há equipas fáceis»

Apesar do nome do adversário ser desconhecido para a maior parte dos adeptos do futebol, Artur Jorge não espera facilidades na 3.º pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante dos sérvios do Backa Topola. Ao site oficial do Sp. Braga, o técnico enalteceu as qualidades do campeonato sérvio e prometeu analisar melhor os pontos fortes e fracos do rival em breve."Estamos a falar de uma fase de apuramento para a Liga dos Campeões, por isso não há equipas fáceis. Esta é uma equipa que terminou em segundo lugar no campeonato sérvio, que é tradicionalmente muito forte em termos físicos e muito intensos. Vamos agora procurar ter mais profundidade na análise ao adversário, perceber a forma como joga, para irmos em busca do nosso objetivo, que é superar o adversário e entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões", referiu o técnico dos minutos.Ainda com duas semanas de trabalho pela frente, o técnico do Sp. Braga quer a equipa pronta para quando for a 'doer' - a primeira mão será disputada a 8 ou 9 de agosto, em Braga. "Temos de olhar para dentro e perceber aquilo que podemos fazer. Temos um mês de agosto muito exigente, com as eliminatórias na Liga dos Campeões a decorrer nesse momento, portanto, não temos margem de erro. Temos o primeiro oficial na Liga dos Campeões em casa e queremos ser uma equipa superior ao adversário, conseguir um resultado favorável e continuar a ambicionar seguir em frente na competição".