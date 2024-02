Artur Jorge: «Equipa quebrou por completo após o terceiro golo»

Artur Jorge admitiu que o Sp. Braga esteve longe da sua melhor versão, acabando por isso por sair goleado de Alvalade, por 5-0. Frisando a superioridade do Sporting, o treinador dos bracarenses apontou o momento em que o seu conjunto quase reduziu para 2-1 para logo depois sofrer o terceiro golo, o que praticamente 'matou' o encontro."Não há muito a dizer, é um resultado que premeia a melhor equipa, o Sporting foi mais forte. Era necessária uma exibição na nossa melhor versão e estivemos longe disso. Uma primeira parte onde permitimos e demos a vantagem ao Sporting que, motivado, ficou confortável. Na segunda parte tentámos mudar, a 30 minutos do fim tentámos arriscar um pouco, tirando o Vítor Carvalho numa posição importante para nós, mas precisávamos de ir atrás do resultado. Aí tivemos ascendente mas depois de uma perdida nossa, que seria o 2-1, sofremos imediatamente a seguir o 3-0 e a equipa quebrou por completo, ficámos expostos de toda a forma", começou por dizer à Sport TV."Não tenho dúvidas [que sim]. Erro individual e de comportamento mas todos erramos, não estou aqui para julgar. Perdemos porque não fomos melhores do que o Sporting.""Não me parece que tenha sido isso, foi quebra anímica. Depois do possível 2-1 houve quebra anímica natural. Mas não creio que tenha sido o subconsciente de fantamas passados, com um Sporting muito eficaz e melhor do que nós.""Que temos de levantar a cabeça, assumir a nossa responsabilidade e saber que o espaço é curto para ficar com lamentações, pois temos na quinta um jogo impoortante para nós. Temos de deixar rapidamente este jogo para trás, embora tenhamos de retirar muito desta partida devido aos erros que fizemos."