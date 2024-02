Artur Jorge: «Estamos determinados em inverter a eliminatória»

Artur Jorge fez o lançamento do jogo com o Qarabag, desta quinta-feira, onde o Sp. Braga tentará recuperar de uma desvantagem de dois golos (2-4) para seguir em frente rumo aos oitavos de final da Liga Europa. Entre declarações à Sport TV e, depois, na sala de imprensa, o técnico minhoto acredita numa reviravolta, mesmo que as probabilidades sejam favoráveis aos azeris."As emoções são positivas, sabemos da dificuldade, que o rival tem vantagem, mas sinto o grupo confiante e motivado no que temos feito, o que dissemos no fim do primeiro jogo é que a eliminatória não está fechada. Vamos trabalhar para dar resposta a essa ambição, para fazer golos, ganhar e tentar passar a eliminatória.""Nesta altura a vantagem é do adversário, temos dois golos de vantagem, vamos tentar, dentro das 10, 15, 20% de probabilidades para nós, transformar isso. As oportunidades são para lutar por elas, em todos os momentos temos lutado, que amanhã possa ser mais um exemplo disso, encontrar também um momento de superação, vai ser preciso isso, temos equipa boa pela frente, a jogar com apoio dos seus adeptos. Teremos alguns fatores contra nós. A nosso favor será sempre o que enquanto equipa possamos fazer e a disponibilidade até ao fim.""O contexto mostra que é missão difícil para nós, face ao resultado e vantagem do rival, difícil também porque tivemos no passado domingo, entre jogos europeus, um jogo de grande exigência para a Liga, ao contrário do Qarabag que não jogou. Mas também, da mesma forma que avaliamos dificuldade, estamos extremamente motivados e determinados para inverter eliminatória, ganhar e passar esta eliminatória.""Não acho que seja crucial, quando ganhámos Taça da Liga, disse que teríamos ainda muito para fazer na época, isso é lutar no campeonato em função da classificação, é ambicionar seguir em frente nas provas UEFA, há muito ainda por fazer, não será determinante ou crucial para avaliar desempenho, porque qualquer jogador do Braga tem desde o 1.º dia ambição e consciência de que todos os jogos no Braga têm por objetivo lutar para ganhar. Não vamos ganhar todos, mas temos de lutar para ganhar, não fugir à regra, queremos ganhar o jogo, passar eliminatória, mas não determina o percurso que temos vindo a fazer. No final faremos contas à época.""Concordo completamente, a equipa precisa de jogar com alegria, de sentir pressão e exigência que jogo tem, mas ser capaz de exprimir o que é capaz de fazer, pode fazer mais e melhor do que fez nos últimos tempos. E grande parte do que me parece ser algum rendimento abaixo do expectável tem a ver com a emocionalidade, a equipa estar demasiado presa ao rendimento e performance. Tem de haver satisfação no que se faz, aproveitar todos os momentos para se poderem expor, são jogadores de seleção de grande qualidade, capazes de fazer muito melhor e só com a cabeça limpa são capazes de expor tudo o que têm para fazer, amanhã o jogo é muito disso. Confio muito nos meus jogadores, não precisarei de ter aspetos motivacionais para os convencer, porque foi esta a equipa que disse após o jogo de Braga que eliminatória não está fechada. Estou cá para ser líder e comprovar que a eliminatória não está fechada."