Artur Jorge: «Estou de energia renovada e vamos lutar até ao fim»

Artur Jorge surgiu "bem disposto" na sala de imprensa da Cidade Desportiva do Sp. Braga para lançar o jogo com o Farense. "Estou a fazer aquilo de que gosto e, juntamente com os meus, vamos em busca de vitórias", afirmou, após ter considerado "desrespeitoso" falar-se sobre o hipotético peso do desafio de amanhã na definição do seu futuro.A verdade é que, após vários temas abordados na conferência de imprensa, o treinador minhoto deixou uma mensagem dirigida aos adeptos: "Agradecer as inúmeras mensagens de adeptos, sócios que também me contestaram no estádio, mas de cabeça fria enviaram-me mensagens de apoio. Estou com energia renovada e eu e os meus jogadores vamos lutar até ao fim pelo Sp. Braga."Mas do que uma reposta, precisamos de ganhar este jogo, sabemos que vamos ter dificuldades, as valências deste Farense, mas é extremamente importante ganhar. Por tudo! A competição onde estamos, em que precisamos de voltar a ganhar, de aumentar índices de confiança e de desempenho. A palavra chave é ganhar para termos esse foco.Temos todo o cuidado com o departamento médico de avaliar a situação. Já foi ao campo connosco, temos mais 24 horas até ao jogo e vamos tentar perceber e tomar uma decisão em função da nossa necessidade a pensar neste jogo, mas também nos próximos. Não queremos, de todo, que esta utilização comprometa os jogos daqui para a frente.A experiência é fundamental. Onde há alguma instabilidade emocional, porque o momento obriga a isso, que possa vir ao de cima a experiência, pois pode ajudar que as fases acontecem, vão e vêm e duram muito pouco tempo. E amanhã há que lutar para ganhar. E que essa experiência seja uma mais-valia.Tenho uma posição e um desafio que criei, que tem a ver com o momento daqui para a frente. Não posso olhar para o mercado, já falei com o presidente, percebo a pergunta, mas o foco é olhar para a frente e para o Farense. Temos é de passar à ação.Não é uma decisão só do meu presidente. O que se faz aqui é uma ideia comum, há um decisor final, mas eu faço parte dessa discussão. Sobre investimento ou desinvestimento, o importante é perceber o contexto, a envolvência em que nós estamos ou de encontrar minimamente alguma escapatória, pelo facto de termos tirado mais gente do que ter entrado. Isso não pode justificar os resultados que temos tido.Acho que somos capazes de dar a volta. Essa é a minha motivação. Analisámos o jogo com o Qarabag e percebemos o que não demos e o que podemos dar mais. Já aconteceu nos outros jogos para trás. Em contexto de jogo jogado, aprender e melhorar. Quanto ao Farense, espero uma equipa muito igual, comprometida defensivamente, atrás da linha da bola, extremos baixos, que explora muito a transição, jogadores capazes, com maior responsabilidade.Se fosse hoje e na altura. [Era um ponta-de-lança que queria?] Pronto, demorou algum tempo a perceberem. Não veio porque não conseguimos chegar a quem queríamos, só isso.A intranquilidade não se justifica com a maturidade. Em sentido contrário posso falar do Víctor Gómez, Niakaté, Zalazar, Abel Ruiz ou Djaló. Não justifica que possa haver um desequilíbrio. O desempenho que o Abel teve no mês de janeiro, não é por falta de qualidade, é porque não estava bem emocionalmente, um jogador que podia ter dado muito mais no mês de janeiro. A intranquilidade tem mais a ver com personalidade do que com a idade. Um jogador de 40 anos pode acusar também intranquilidade. Para podermos perceber o porquê de um desacelerar tão grande daquilo que é a performance da equipa do início para agora. Maus resultados causam mossa e é preciso duas vitórias consecutivas para que possamos voltar a ser aquilo que fomos. A equipa não mudou nada, os jogadores, o treinador e as ideias.