Artur Jorge: «Foi uma vitória magnífica»

Artur Jorge era um treinador feliz na conferência de imprensa pós-jogo. O treinador do Sp. Braga não poupou nos elogios aos seus jogadores e destacou a receita para a equipa trazer a vitória do Estádio Olímpico de Berlim."De facto é uma vitória magnífica. Aquilo que fizemos, tínhamos estrategicamente planeado e montado e conseguimos pôr em prática desde o primeiro minuto. Fomos capazes de ir atrás e conquistar um resultado que queríamos retirar daqui. Louvo o desempenho da equipa, perante um adversário muito difícil. Fizeram tudo o que lhes foi pedido", admitiu o técnico minhoto, enaltecendo depois a atmosfera. "Com um estádio a vibrar desde o primeiro minuto, quem não se sente feliz? Eu sinto me muito bem... e ganhando melhor ainda. Poderia pensar que, com 2-0, estaria pior para nós, mas encontramos forças para superarmos as adversidades e fazermos o que tínhamos planeado fazer antes do jogo". O técnico dos bracarenses destacou ainda que a épica reviravolta foi fruto do espírito da equipa: "Foi excecional."Autor: João Albuquerque