Artur Jorge lança duelo "decisivo" com o Union Berlin: «Não caio no erro de pensar que o jogo está feito»

O Sp. Braga pode carimbar, pelo menos, o 3.º lugar no Grupo C da Liga dos Campeões, e a continuidade no panorama europeu em 2024, caso vença o Union Berlin esta quarta-feira à noite. Por isso, Artur Jorge classifica este jogo como "decisivo", mas não desvaloriza um adversário que está no último lugar, com apenas um ponto: "Não caio no erro de pensar que este jogo está feito..."O treinador dos guerreiros aponta, por isso, à vitória diante dos germânicos, para que depois possa haver "uma final em Nápoles". E pela frente estará um Union que estreia um novo treinador, Nenad Bjelica, que foi apresentado no domingo e ainda só teve duas sessões de treino com os germânicos."Esperamos um jogo difícil, o Union Berlin tem 1 ponto, nós 3, mas a diferença é mínima, o grupo é equilibrado, e vimos de boas exibições em que não temos tido bons resultados [n.d.r: duas derrotas com o Real Madrid]. Apelo e sei que os jogadores terão grande determinação e ambição para garantir a continuidade nas provas europeias, para depois podermos ter uma final em Nápoles para continuar a lutar pelo objetivo Champions. O fator determinante será a abordagem que possamos ter no jogo, para sermos competitivos e competentes para vencer.""Tem sido um dos fatores que nos causa mais dúvida sobre o que vamos ter amanhã. Havia uma relação muito forte e ideia muito vincada com o anterior treinador, assim temos de recorrer ao seu passado, como a época passada na liga turca, e tentar perceber se será o grupo a adptar-se ao treinador ou o contrário. Olhar para dentro, o que podemos e devemos fazer, ver que poderá haver alguma nuance estratégica ou de estrutura no jogo. Ter a capacidade e rapidamente perceber o que fazer para não sermos surpreendidos.""Não caio no erro de pensr que este jogo está feito. Estamos no top 4 da Liga e amanhã teremos um jogo que será decisivo na continuidade nas provas europeias. Isto diz da importância do jogo, o últimos resultados positivos foi um empate em Nápoles, empate no último jogo também, pode ser um sinal de retoma. Tudo é subjetivo, quero olhar para o Union da mesma forma que olhei no 1.º jogo, no sorteio, é um equipa de qualidade, belíssimos jogadores, muito forte, poderá trazer melhoria na mudança técnica, pode ser alguém que agita. Ter cuidado para não sermos surpreendidos, mas também com a parte emocional para podermos fazer tudo, mas mesmo tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos melhores do que eles.""Terá de servir de inspiração pela atitude competitiva, uma exibição bem presente na memória. Mas amanhã será diferente, perspetivo um jogo diferente, e temos de estar preparados. Esse jogo ficará na nossa história, mas acredito que amanhã possa ser só mais um motivo de ânimo para perceber que somos capazes de competir do 1.º ao último minuto. Quanto aos jogos, temos a tentação de avaliar exibições pelos resultados, estávamos a perder 1-2 e parecia estar tudo errado, não estava. Cometemos erros individuais, sectoriais se quisermos, lances que nos penalizaram no marcador. Não foi uma 1.ª parte tão má, nem foi 2.ª parte fantástica. Conseguimos através da superação transportar exibição para um resultado materializado. Foi um jogo muito bem conseguido, uma 'remontada' pelo que fizemos do 1.º ao último minuto.""Al Musrati esteve fastado, teve reintegração esta semana junto da equipa. Começou a integrar esta semana, a convocatória só será depois do último treino. Só aí se saberá."