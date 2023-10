Artur Jorge lança visita ao Rebordosa: «Obviamente que o jogo Real Madrid está no subconsciente»

Finalista vencido da última final da Taça de Portugal, o Sp. Braga entra esta quinta-feira em ação na Taça de Portugal (20H00), defrontando o Rebordosa, quarto classificado da Série B do Campeonato de Portugal. Artur Jorge pede seriedade ao grupo para a deslocação a Paredes, embora admitindo que no "subconsciente" dos seus jogadores possa estar o duelo com o Real Madrid, na próxima terça-feira."Um jogo igual em contexto diferentes por aquilo que é a diferença do nível competitivo, de qualquer forma ressalvar o nosso respeito pelo adversário e pela competição. Vamos iniciar amanhã uma competição e o que pedi aos jogadores é que olhem para ela como um ponto de partida, que será amanhã, e focados no ponto chegada, a final. Vamos com o máximo de seriedade responsabilidade e para tentar repetir a presença na final.""Não será por falta de aviso. Neste tempo tive o cuidado de dizer aos jogadores que este é um jogo com responsabilidade, seja quem for o adversário. Sem qualquer tipo de arrogância, somos mais competitivos do que o adversário, mas temos de olhar para esta competição como um todo e não jogo a jogo. Amanhã temos uma etapa, mas perspetivando uma campanha de sucesso e que esperamos que termine no Jamor.""É uma competição da qual gostamos. Tem o atrativo de que não há margem de erro. Temos tido um percurso de grande consistência, mas a verdade é que não conseguimos conquistar e queremos ter a oportunidade de lutar [pelo troféu]. E isto começa hoje. Para sermos consistentes, temos de estar preparados para um jogo que nos vai exigir muito.""Dentro do profissionalismo, obviamente que no subconsciente dos jogadores, de todos os que representam o Sp. Braga e que gostam do clube está esse da Liga dos Campeões com o Real Madrid, mas apelo ao nosso profissionalismo e foco. Não sou de facilitar, os jogos têm todos importância, queremos ganhar e isso não muda. Temos que preparar o jogo com ambição e ter uma abordagem séria, competente e competitiva para depois pensarmos no jogo seguinte com o Real Madrid."Conhecimento sobre o Rebordosa: "Não há desconhecimento nenhum, tivemos três treinadores que foram aos jogos do Rebordosa e a nossa estratégia assenta em não mudar rotinas. Vimos imagens e também ‘in loco’ o Rebordosa jogar. Não há retirar importância do jogo da nossa parte, importa passar uma mensagem clara aos jogadores de eles não pensarem no jogo com o Real Madrid, mas no Rebordosa.""Faz parte... Queria ter mais jogadores ainda nas seleções. Pode condicionar eventualmente a parte estratégica, mas sem nunca invalidar a dinâmica coletiva.""A paragem foi importante do ponto de vista de fechar ciclos. Foram sete, oito jogos, de competições diferentes. Aproveitámos para consolidar processos e dinâmicas que temos implementadas tendo por base o que temos feito no passado. Há sempre margem para melhorar e aperfeiçoar o que temos feito para atacar o próximo ciclo.""O Ricardo Horta está convocado, mas Víctor Gómez não está porque não queremos correr riscos. O resto está tudo disponível, mas não quer dizer que sejam convocados. O Banza, e isso posso partilhar, também está convocado."