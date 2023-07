Artur Jorge lembra derrota na final da Taça de Portugal: «Ainda hoje me custa falar»

Artur Jorge ainda não digeriu a derrota na final da Taça de Portugal 2022/23, frente ao FC Porto. Em entrevista à SportTV, o técnico recordou esse encontro e assumiu que essa partida continua a doer, mas deixou a garantia de que, numa próxima oportunidade, será feliz."Ainda hoje me custa falar disso porque me emociono. Eu queria muito poder ir levantar a Taça à tribuna. Foi a segunda vez que estive no Jamor, agora como treinador, depois de ter estado como jogador. Perdi nas duas e é um sentimento de desilusão, acima de tudo. Mas tenho uma grande convicção de que lá irei voltar e que irei estar lá em cima. Esta é quase que uma promessa pessoal.""De facto, no balanço desses seis jogos, nós tivemos a possibilidade de vencer em casa o campeão nacional e empatámos com os outros dois rivais. No entanto, perdemos na casa de todos eles. Eu não vou dizer que faria tudo igual, obviamente que também tenho de fazer a minha análise e perceber onde não estivemos tão bem. Eu sou muito mais responsável quando as coisas não correm bem do que quando correm, esta tem sido a minha abordagem em relação ao grupo de trabalho. É sempre mais fácil nós nos vangloriarmos do que assumirmos quando não conseguimos o sucesso. Nesses seis jogos, cumprimos em casa, fizemos cinco pontos. Podemos e devemos fazer mais? Sim. Mas temos também de tentar fazer mais do que os zero pontos que conseguimos quando jogámos fora".: "Recolho da mesma forma de quando nos valorizam. É sempre muito fácil falar. Percebo, mas não quer dizer que aceite. Percebo e, quando não aceito, ignoro. Acho que é a melhor forma de poder lidar com este tipo de sentimentos. Não nos deixarmos condicionar por aquilo que é uma análise pura e dura. Apenas e só, muitas vezes, por clubite ou por estarmos a olhar para as coisas de uma forma que não tem essência. A minha equipa tem essência. Eu procuro que ela seja competitiva e ambiciosa em cada um dos jogos. Este ano, vamos tentar ser sempre competentes e capazes de, em cada um dos jogos, dar o nosso melhor para ganhar".