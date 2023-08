Artur Jorge: «Mais uma página de ouro que acrescentámos à história»

Depois de o Sp. Braga confirmar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Artur Jorge disse estar "imensamente feliz" por fazer história pelo clube do coração."Mais uma página de ouro que acrescentámos à história. Mais do que alívio é um sentimento de missão cumprida. Tínhamo-nos comprometido de entrar na fase de grupos, fomos muito capazes. Tivemos caráter, coragem e só dessa forma seria possível vencer aqui. Tínhamos um grande adversário, um ambiente adverso. Estou imensamente feliz porque mais uma vez faço parte da história do meu clube", referiu o técnico dos bracarenses, após a vitória diante do Panathinaikos por 1-0.Já sobre a chave para o sucesso, Artur Jorge foi taxativo. "Foi o saber preparar bem o jogo, foi ter um grupo excecional, foi saber sofrer. Há um conjunto de fatores determinantes. Vínhamos para ganhar e correu tudo na perfeição como tinha pedido. Mérito para os jogadores, satisfeito por eles. Foi uma prenda para os adeptos, para os que estiveram, os que gostavam de estar e os que estão em Braga a vivenciar isto. E uma palavra a todos os que gostam de mim porque hoje é um dia de desfrutar", afirmou.