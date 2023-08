Artur Jorge não conteve as lágrimas em Atenas: «Momento de uma emoção única»

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, não conteve as lágrimas depois de ter conduzido o clube do seu coração à fase de grupos da Liga dos Campeões. Momento de emoção visível nas imagens difundidas pelo Sp. Braga, a retratar a celebração após o final da partida de Atenas, com o Panathinaikos."Um momento de uma emoção única! No meu clube acrescentar outra página de ouro na sua história… um valor impagável e restrito. Gratidão aos meus, vocês são a minha força a minha motivação, e aos que acreditam incondicionalmente. Alcançar um objetivo é renovar totalmente a ambição e buscar onde nos superar. Que viagem incrível temos tido", escreveu Artur Jorge, na sua conta de Instagram.