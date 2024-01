Artur Jorge: «Não fomos o Braga que queríamos ser»

Artur Jorge lamentou a derrota do Sp. Braga diante do FC Porto , considerando que a entrada em falso - "em ambas as partes" - acabou por pesar no resultado final da partida."A entrada não foi a melhor, em ambas as partes. Não fomos o Braga que queríamos ser. Tivemos dificuldade em impor jogo e isso resulta no reusltado. Faltou energia, sabíamos que só assim teríamos outro resultado. Com entrada em falso nas duas prtes, mesmo melhorando na segunda, não fomos eficaz nem o suficiente fortes para reverter o resultado. Faltou energia para lutar mais, para correr mais, não tivemos isso. Fomos uma equipa que teve dificuldade na primeira parte. O golo cedo condicionou animicamente, é verdade, mas quando com bola, em saída fomos perdendo muitos passes. Quando assim é, fica difícil chegar à área e colocar em desconforto o adversário", lamentou o técnico.Sobre o ciclo negativo, o técnico lembra o calendário complicado, mas opta por não dar isso como desculpa. "Nunca tivemos este ciclo comigo. Sabíamos que este mês iria ser extremamente difícil face à exigência e competitividade dos jogos. Acrescendo a isso, visitar a Luz e o Dragão, dois campos difíceis. Mas não é altura para desculpas. É altura para agradecer aos adeptos e perceber o que temos de fazer para melhorar. A começar já na quinta-feira, para voltar a ganhar".A fechar, Artur Jorge falou das diferenças para os rivais e deixou a receita. "Olho para isto como treinador, é assim que tenho de olhar. Temos de fazer melhor, é essa a respsota que tenho".