Artur Jorge: «O resultado de hoje não muda o que queremos fazer em Atenas»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, deixou muitos elogios à entrada da sua equipa na 2.ª parte da vitória frente ao Panathinaikos (2-1) , da 1.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, frisando que os bracarenses conseguiram ser "dominadores", algo que não tinham sido no primeiro tempo."Em momento algum deixei de gostar daquilo que estávamos a fazer. A verdade é que tivemos uma entrada mais ansiosa, acabámos por ser condicionados porque o Panathinaikos levou-nos para a dimensão do jogo que queria, um jogo mais físico, mais partido, mais direto. Acabámos por tentar corrigir ainda na 1ª parte, mas o intervalo permitiu-nos acertadamente falar com os jogadores e passar as informações", começou por referir o treinador dos guerreiros, à Eleven Sports.E prosseguiu, ainda em análise à partida: "Na 2ª parte entrámos muito fortes, logo com uma oportunidade do Abel e um golo aos 6 minutos. Fomos dominadores em grande parte da 2ª parte, conseguimos uma vantagem de 2-0 e o que acaba por fazer a diferença é a possibilidade que tivemos para fazer o 3-0 e no lance seguinte termos sofrido o 2-1. A eliminatória vai a meio, temos uma vantagem importantíssima, era muito importante ganhar aqui hoje e conseguimos, com mérito e justiça pelo que fizemos nos 90 minutos".Artur Jorge destacou ainda que "não adianta lamentar" o que podia ter sido feito nesta 1.ª mão, e apontou baterias para a próxima terça-feira: "Não saio com sentimento agridoce. Muito satisfeito com o comportamento dos meus jogadores, porque temos de ser pragmáticos e o resultado é de 2-1, com vitória para nós. Não adianta lamentar aquilo que podíamos ter feito, a forma como sofremos, não é importante neste momento. Importante é ter a capacidade, como tivemos, de ganhar o jogo, para depois pensar na 2.ª mão. O resultado de hoje não muda nada em relação ao que queremos fazer em Atenas, que é vencer. É essa a nossa ambição e atitude enquanto Sp. Braga. Não sei se vamos estar na fase de grupos. Temos a vantagem que conseguimos hoje e agora depende do que fizermos em Atenas, mas vamos certamente fazer com que seja muito difícil ultrapassar-nos. Vamos procurar conservar a vantagem e ganhar o jogo em Atenas", rematou.Recorde-se que a 2.ª mão entre Panathinaikos e Sp. Braga se joga na próxima terça-feira, pelas 20 horas."O importante foi fazer certas correções comportamentais, porque os jogadores estavam a cumprir a estratégia. Precisávamos era de ter mais velocidade, de ganhar duelos. Tivemos uma resposta imediata, reentrámos fortíssimos, fizemos golo. Fomos muito mais dominadores e fizemos o 2-0 com alguma naturalidade. A partir desse momento houve uma reação do adversário, tivemos uma oportunidade clara para o 3-0 e depois imediatamente a seguir sofremos o 2-1. De uma forma geral, estou muitos satisfeito e o importante era vencer o jogo. Teremos um jogo na segunda mão que, fosse qual fosse o resultado, não vai alterar a nossa ambição"."Peso sobre objetivos maiores não custa carregá-los. Podemos ficar com a sensação de que a equipa ficou ansiosa no início, mas tem mais a ver com a agressividade do Panathinaikos, na pressão. Isso obrigou-nos a ficar mais intranquilos"."Este golo não muda muita a vantagem que acabámos por ter, mas implica perder o conforto de uma vantagem de 2-0 ou 3-0 como podíamos ter tido. O adversário não vai desistir, como nós sabemos que a eliminatória não está resolvida e vamos com a ambição de ganhar em Atenas. O plano passa por ganhar o jogo e consolidar a vantagem que temos e poder atingir o objetivo imediato".É da tal agressividade de que falei... Duas pancadas e acabou por sofrer uma entorse no pé".