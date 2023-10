Artur Jorge: «Os jogadores foram de um compromisso tremendo»

Apesar da derrota (1-2) frente ao Real Madrid, Artur Jorge ficou naturalmente satisfeito pela forma como o Sp. Braga se bateu e não escondeu o "orgulho" nos seus jogadores."Por aquilo que fizemos, merecíamos mais. Creio que a equipa esteve muito bem. Os jogadores foram de um compromisso tremendo. Estou muito orgulhoso do que fizeram. Jogámos com uma equipa extremamente forte e conseguimos dividir o jogo. Se tivéssemos sido eficazes, o resultado teria sido outro. Ficamos com a sensação de amargo de resultado, é inevitável que assim seja. É isso que fica para a história. Como treinador e bracarense, estou muito satisfeito como a equipa se bateu. Acabo o jogo de sorriso na face", disse o técnico bracarense à Eleven Sports, sublinhando que a equipa tentou sempre ser ambiciosa."A lição aprendemos em cada jogo, aprendemos sempre qualquer coisa nova. Mais do que lição, é conseguirmos olhar para dentro e ficarmos orgulhosos por aquilo que fizemos. A equipa trabalhou muitíssimo, os jogadores entregaram-se de corpo e alma à missão. Estrategicamente creio que as coisas funcionaram bem dentro daquilo que tínhamos planeado. Aqui e ali com ajustes, em alturas que poderíamos ter feito um pouco melhor. Mas aquilo que retiro destes 90 minutos é de uma grande exibição do Sp. Braga e um resultado que nós não queriamos. Tinha dito que o respeito pelo adversário não nos tirava a ambição. Fomos ambiciosos, procurámos o golo. Saio de consciência tranquila porque sinto que os jogadores deram tudo o que tinham."