Artur Jorge pede personalidade no dérbi do Minho: «O nosso destino depende da nossa determinação»

O dérbi do Minho entre Sp. Braga e V. Guimarães será o primeiro desafio de um janeiro carregado de jogos para os arsenalistas e que incluiu embates ante Benfica (Taça de Portugal), FC Porto (Liga Betclic) e Sporting (meias-finais da Allianz Cup). Sobre a receção aos conquistadores, a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic, Artur Jorge perspetiva um duelo "com carga emocional forte", mas que "não é diferente de outros jogos", e desvalorizou as ausências confirmadas de Niakaté e Banza."A importância será sempre igual a qualquer outro jogo. Percebo a definição do dérbi, a carga emocional que trazem estes jogos para os adeptos e para as equipas, mas o objetivo é claro: vencer e dar continuidade ao trabalho. Olhamos para o V. Guimarães com respeito, mas queremos continuar a ganhar. Temos de ser uma equipa com personalidade e intensidade muito grandes para sermos superiores e somar mais três pontos.""São duas baixas confirmadas e sabemos que vamos estar privados deles. O meu papel é ter toda a gente disponível para acrescentar valor e dar-me como satisfeito com os que temos. Tenho no plantel jogadores à espera de uma oportunidade. Será um momento de oportunidade para outros e espero que possa ser retribuída pelos jogadores com bons desempenhos, para poderem ajudar a ganhar. Sabemos que há momentos da época com ausências e temos de olhar para o que temos para dentro sem lamentos.""Já tenho muitos jogos e sei perfeitamente que têm maior impacto na comunicação social, tem outra visibilidade, mas quando os jogos começam há o mesmo empenho dos jogadores seja quem for o adversário. A prioridade é ganhar o jogo, não vemos que este seja um jogo diferente, pois vamos, como sempre, trabalhar para ganhar. O nosso destino dependerá sempre da nossa determinação.""Não acho que possa haver uma comparação sobre o passado. Nos dérbis não há classificações ou vantagem de jogar em casa ou fora. Estamos merecidamente com mais três pontos e vamos olhar para o FC Porto com mais dois pontos, Benfica com mais quatro, queremos encurtar distâncias para quem está à frente.""Já conversei com o Abel e nem foi antes do jogo. É um sinal de máximo respeito com os jogadores. Sei da sua qualidade, sei que para ele está abaixo das expetativas em termos de utilização. Mas é importante percebermos que começou a jogar, perdeu algum espaço só para o melhor marcador da Liga e pode, em termos de expectativas, ficar menos satisfeito. Mas, também disse aqui, sempre foi um profissional, completo. Sempre que entrou, ajudou a equipa e vai ter a oportunidade de jogar mais tempo e mostrar todo o valor que tem. É um dos ativos mais fortes que temos.""O Djaló vai a jogo e o resto deixo para o Álvaro [Pacheco]… Musrati? É a única baixa [por lesão].""Conhecemos o adversário. Tivemos oportunidade de analisar os pontos mais característicos e mais fortes, sabemos das suas fragilidades, as suas dinâmicas e vamos tentar anular a forma de jogar do adversário para somar mais uma vitória."