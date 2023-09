Artur Jorge pede serenidade e paciência: «Não podemos reduzir tudo ao desempenho da equipa»

De volta à Liga Betclic, depois de uma estreia em falso na Champions, o Sp. Braga recebe na noite deste domingo o Boavista (20:30), num duelo a contar para a 6.ª jornada. Artur Jorge, técnico dos minhotos, assume a insatisfação, mas lembrou que é necessário "equilíbrio" e "paciência"."Vamos defrontar uma boa equipa, que está a fazer um arranque muito bom, tenho gostado de ver e seguramente será um desafio grande e importante. Acredito que o resultado do primeiro jogo [vitória contra o Benfica] deu um ânimo ao Boavista e que permitiu andar em primeiro lugar, com confiança, com motivação em alta. Será um jogo bastante difícil para nós.""A nossa preparação vai sempre no sentido de não só o onze escolhido, mas também a parte estratégica, para sermos capazes de ganhar o jogo, porque é isso que define o desempenho, mas também o de ter em conta o que o adversário pode fazer. Temos de ter esses dois dados e contrariar um adversário difícil. O que espero é um Sp. Braga à imagem do último jogo."O que controlo é o que posso preparar para o jogo, de ter a equipa capaz. Há sempre momentos de desconforto, seja pelos resultados, ou por outro, mas isso tem de me passar ao lado, porque o meu objetivo é dar o meu melhor e voltar ao principal objetivo, que é ganhar jogos.Acho que é perfeitamente aceitável para quem diariamente trabalha com a equipa e percebe que são jogadores que vêm acrescentar, mas relembro que esta equipa teve sempre um rendimento muito alto. Há sempre um período de adaptação, às ideias da equipa e, de forma gradual, têm dado o seu contributo. Temos de ter algum equilíbrio na utilização de jogadores ou de uma forma pura e dura para ter um maior rendimento para estar no melhor ponto.Animicamente está confiante, está a jogar bom futebol, com vitórias claras e temos de ter atenção ao coletivo. É uma equipa que tem dinâmica e considero-a extremamente perigosa.Não tenho usado a palavra ‘resposta’ no meu discurso, acredito mais no equilíbrio, na coerência e na consistência das exibições. Sou o primeiro a não estar satisfeito por termos perdido já dois jogos [Liga Betclic], mas isso não me cria desânimo no que a equipa pode fazer e dar.Temos que ser mais consistentes nas exibições, mas em tudo: no suporte à equipa, no apoio que temos que ter, no acreditar no processo e no projeto e não reduzir tudo ao desempenho da equipa. Isso passa por vivenciarmos de forma intensa o momento do campeonato, mas os nossos momentos têm sido de três em três dias, temos que ter serenidade e paciência no que estamos a fazer e saber o que estamos a fazer.Não chega só dizer que se está cá, que se é líder da equipa, o amar o clube não chega, é preciso competência. Quando falo na consistência do projeto, falo em dois terceiros lugares, uma final da Taça de Portugal, um play-off da Liga dos Campeões 100 por cento vencedor, um apuramento para a fase de grupos da Champions. São cerca de 70 jogos. Estamos satisfeitos com o momento? Não, mas temos margem de crescimento para fazer muito melhor, temos de ter consistência em tudo e não só nas exibições para podermos ter uma época de sucesso.Aumentámos a qualidade e a equipa ficou mais competitiva, mas isso não retira valor a quem não joga. Temos uma equipa com um grupo de grande qualidade e, como qualquer treinador, não consigo pôr mais do que 11 a jogar regularmente.Não quero individualizar. Contribuiu para uma excelente exibição no último jogo, mas temos a tendência de reduzirmos ao negativo. Se pode fazer melhor? Seguramente, já o mostrou com Sporting e Panathinaikos. A questão da idade? Cuida-se muito bem, como o Paulo [Oliveira], o Castro, o Pizzi ou Moutinho. Têm uma idade superior, mas trabalham lindamente e cuidam-se da melhor forma.