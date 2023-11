Artur Jorge quer fazer história em Madrid: «Temos de lutar com todas as nossas forças»

Artur Jorge está preparado para um "poderosíssimo" Real Madrid, que nunca perdeu em sua casa para equipas portuguesas. Mas isso não afeta a ambição do Sp. Braga, que se agarra aos exemplos de que é possível travar este colosso do futebol europeu.

"O adversário é tremendamente difícil de bater, mas é sempre possível. Temos de lutar com todas as nossas forças para que as possibilidades aumentem e possamos sair com um resultado positivo", afirmou o treinador, em conferência de imprensa no recinto merengue.

Antevisão

"Os elogios ao nosso desempenho têm agradado, é motivador para nós darmos continuidade ao trabalho. Mas a boa exibição do 1.º jogo resulta em 0 pontos, daí a importância de aliar os bons desempenhos aos pontos para podermos dar continuidade ao trajeto nesta competição. Estamos satisfeitos com o que temos feito até à data, mas sabemos da dificuldade que teremos pela frente. Nesse sentido, perspetivamos uma equipa que possa ser igualmente competitiva e corajosa para poder disputar o jogo."

Rayo empatou, Union só perdeu no fim

"Nesta altura somar pontos é sempre satisfatório, não é encurtar a ambição, mas olhar para a realidade. O adversário é tremendamente difícil de bater, mas pelos exemplos que deu e há outros, é sempre possível. Temos de lutar com todas as nossas forças para que as possibilidades aumentem e possamos sair com um resultado positivo."

Bellingham

"Não muda rigorosamente nada, assisti ao jogo passado, estava convencido que o Bellingham estaria preparado para o jogo. Preparámos este jogo olhando a uma dinâmica do Real Madrid como um todo e não pelos aspetos individuais."

Ancelotti disse que não basta jogar bom futebol

"Concordo plenamente, porque sabemos e temos tido inúmeros exemplos de que isso é um facto, temos de acrescentar solidez, atitude competitiva adequada, mentalidade da própria equipa na abordagem ao jogo, a coragem que temos de ter como equipa. Uma série de fatores que naturalmente aliados ao bem jogar, deixa-nos mais próximo do sucesso."

Golos sofridos

"Mesmo que não quisesse pensar, vocês recordam-me com alguma frequência. Não me passa ao lado. Claro que nós precisamos de aumentar a consistência defensiva, é ponto assente. Estamos satisfeitos com o desempenho ofensivo, mas temos de melhorar no capítulo dos golos sofridos. Jogo será de tremenda exigência, onde teremos de ter essa consistência e equilíbrio e a equipa toda bastante comprometida no capítulo defensivo, para mantermos ambições intactas sobre o objetivo neste jogo."

Motivação

"A motivação está garantida."

Melhoria do Braga quando Real baixou os braços

"As perspetivas são normalmente diferentes entre cada equipa. Nós fomos bastante competentes no que fizemos, uma 1.ª parte de bom nível, aumentámos o nível na 2.ª parte e independentemente do resultado, não tira o mérito de nós termos lutado até ao fim pela vitória, pontos, e nesse aspeto fiquei satisfeito com o desempenho."

Malapata portuguesa no Bernabéu

"É extremamente difícil jogar frente ao Real Madrid, no Bernabéu, um adversário poderosíssimo. Isso não nos diz respeito. Temos um desafio pela frente e vamos dar o nosso melhor."

Vitor Carvalho a poder descer aos centrais

"Poderá repetir-se. Temos condições para montar uma equipa e as dinâmicas que consideramos importantes para o sucesso da missão."

Rayo pode ser inspiração

"Há elementos que tiramos como positivos, mas não clonamos comportamentos ou estratégias que outros adversários tiveram…"

Emoções na Champions

"Destacar a capacidade da equipa estar a competir neste nível, ao mais alto nível do futebol europeu e isso já é significativo. Estamos num grupo com 3 excelentes equipas, de grande qualidade, onde fizemos 3 jogos, 3 pontos, vamos em busca de mais, sabendo das dificuldades que temos, mas mantendo o padrão da equipa que é lutar do início ao fim por vitórias. Podem esperar isso hoje e sempre."