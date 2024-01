Artur Jorge sai em defesa de Abel Ruiz: «Vivemos no faroeste e as armas são as redes sociais»

Artur Jorge aproveitou a conferência de imprensa do jogo com o Benfica para defender com unhas e dentes Abel Ruiz, avançado espanhol que tem apenas dois golos marcados esta temporada pelo Sp. Braga."Não podemos ter problemas de memória curta e sanidade mental. Não podemos estar a cobrar e a exigir do Abel [Ruiz], que foi a pessoa que mais triste ficou, sabemos que são momentos que fazem a diferença entre ganhar e não ganhar, mas temos que lembrar quando o Abel foi importante para nós, este ano, no ano anterior e nos anos em que não era treinador da equipa e não podemos fazer um julgamento por um lance, o que acontece muito no futebol. Muitas vezes, as coisas fogem de mão. Não podemos condenar quem quer que seja e não admito que o façam com os meus [jogadores].""Não, não! Não façam caso com isso. Há a saúde mental dos jogadores, escondemos a cabeça na areia e seguimos em frente. Vivemos no faroeste e as armas estão nas redes sociais atrás dos computadores. Tenho um trabalho tremendo com os jogadores e sinto esse desconforto da parte deles. A saúde mental dos jogadores tem impacto no seu rendimento. São muitas vezes bombardeados.""Não estamos à procura de ninguém, mas, se houver oportunidade, não deixaremos de aproveitar. Vamos competir com uma equipa que comprou um avançado de 20 milhões e outro com 18 milhões. Isto é factual. Objetivamente, temos identificados jogadores para todas as posições que nos possam ser úteis num futuro próximo.""Já jogámos com três posições na posição 9 e, portanto, acabámos por ter alguma mobilidade e isso também me interessa, jogadores que preencham mais do que uma posição."