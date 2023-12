Artur Jorge: «Satisfeito com o resultado, mas mais satisfeito ainda com a presença na final four»

Artur Jorge salientou a importância da entrada positiva dos seus jogadores frente ao Nacional, assumindo ter ficado "ainda mais satisfeito" com o apuramento para a final four da Allianz Cup, após o triunfo porna última jornada da fase de grupos da prova."Era importantíssimo, e trabalhámos e falámos sobre isso, termos uma entrada com uma grande atitude, ou seja, podermos nós tentar controlar o jogo, sermos dominadores, fazermos golo, para podermos tornar o jogo mais confortável para nós, porque sabíamos da dificuldade que teríamos, uma vez que o Nacional é uma boa equipa, que procurou fazer aqui tudo aquilo que deixámos fazer", começou por dizer o treinador dos arsenalistas no final da partida na Choupana, concluindo: "Satisfeito com o resultado, obviamente, mas mais satisfeito ainda com a presença na final four, porque era um objetivo que tínhamos."