Artur Jorge sublinha que "nunca esteve em causa o domínio" do Sp. Braga

Artur Jorge considerou normal que o Sp. Braga tenha estado uns furos abaixo do habitual no terreno do Rebordosa, mas ainda assim mostrou-se satisfeito com a vitória por 2-0 e consequente apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

"Foi importante ganharmos, vínhamos com esse propósito. Fizemos uma exibição em que nunca esteve em causa o domínio. Vencemos com períodos de jogo, principalmente na primeira parte, abaixo da nossa expectativa. Mesmo dessa forma, fizemos um golo que nos pôs em vantagem e permitiu controlar. Também com a nossa experiência, levámos essa vantagem por diante e ampliámos. Estou muito satisfeito pela vitória, ultrapassando esta fase", começou por dizer o treinador dos minhotos à Sport TV, lembrando a importância de rodar a equipa nesta fase.

"O contexto do jogo permitiu a possibilidade de podermos ter em campo alguns jogadores com menos minutos, e permitiu a estreia do Fonseca na equipa principal. É importante que possa existir do nosso lado a intenção de termos todo o plantel na máxima força para poderem responder com cada momento de oportunidade. Responderam com mérito pelo que conseguimos fazer como exibição e, principalmente, como resultado. (...) Queremos ter toda a gente apta para corresponder. No ciclo em que vamos entrar, a jogar de três em três dias, obriga a termos mais do que um onze. É nesse sentido que temos vindo a trabalhar, poder ter todos os jogadores capacitados para dar resposta, com opções válidas para acrescentar valor quando chamados a partir do banco", referiu.



O Rebordosa, equipa do Campeonato de Portugal, estava naturalmente mais motivado, na medida em que defrontava uma equipa da Liga Betclic, e Artur Jorge deixou elogios à forma como o conjunto do quarto escalão se bateu: "Estes jogos são sempre de uma motivação diferente e mais alta para adversário, porque está num campeonato diferente. Parabéns ao Rebordosa pela forma como se bateu, valorizou o que fizemos. Foi um jogo não muito bem jogado, mas com períodos de bom futebol. A chuva e o vento dificultou, mas foram duas equipas que se bateram bem, valorizando a nossa vitória."