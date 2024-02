Artur Jorge: «Temos de ser um Sp. Braga muito forte para contrariar este Sporting»

Antevendo um jogo com golos, Artur Jorge pede um Sp. Braga "na melhor versão" para contrariar um Sporting "muito forte" e que, segundo o treinador dos minhotos, está "extremamente motivado". Al Musrati, que ontem se despediu do clube e rumou ao Besiktas, também mereceu um comentário do técnico: "Não diminui a nossa ambição"."É mais fácil de dizer do que fazer. Reforço o que já disse nos jogos anteriores, que o Sporting é um adversário muito forte, bem orientado, está extremamente motivado e teremos de ser a nossa melhor versão para discutir o resultado e tentar ganhar. Este jogo não fugirá à regra. Temos de ser um Sp. Braga muito forte para contrariar este Sporting"."A minha abordagem ao nosso percurso e à densidade competitividade está à vista e não me tenho agarrado a isso. Esta é apenas a segunda semana completa que temos livre desde o início da semana, queríamos estar a competir, mas não vejo que seja grande vantagem ou desvantagem para nós. As equipas de topo têm de estar preparadas para isto."Confesso que nesta altura não pensaria perdê-lo, havia mercados em aberto, era jogador muito cobiçado, não vinha jogando porque vinha de 3 meses de lesão. Faz parte do que é aceitar o projeto do clube, com exigência máxima, ambição, mas com necessidade de vender ativos que potenciamos aqui dentro. Qualquer treinador queria o jogador, porque é tremendamente valioso. Ele está contente, o clube também, o treinador é que nem por isso, mas agora é um desafio para mim, de preencher este espaço que fica vazio"."Fomos melhores do que o adversário porque a avaliação não pode ser feita em função do domínio, da superioridade, e os números valem o que valem. Vamos procurar manter a eficácia, ser melhor do que o adversário. Temos dois jogos com o Sporting, empatámos em Braga, vencemos uma meia-final que nos deu acesso a um título, mas este tem a diferença de ser outro jogo, outro contexto e com duas boas equipas que vão querer ganhar"."São dados que pelo menos dão para pensar que vamos ter um bom espetáculo e golos. Procuram a baliza contrária, os registos acentuam a tendência, mas são números estatísticas"."Sobre as saídas de Castro e André Horta já falei. Sobre gestão e negócio não falo nem tenho de falar. A gestão é do presidente, que está cá há 20 anos. Procurámos preencher uma posição que não foi possível, perdemos o Al Musrati e fica o treinador nas mãos com isso, mas tal não determina a abordagem daqui para a frente. Conquistámos um título, há muita época para fazer, não diminui a nossa ambição, há muito para ganhar, ativos para valorizar e é com esse sentido que vamos encarar este momento em diante"."Não acho que seja relevante estar a falar disso. É passado""Falei com ele ontem. Vai ter este terceiro lugar para fazer, queria estar na final, mas fez uma CAN abaixo das expetativas, porque jogou muito pouco, e teve esse desabafo comigo…""É muito difícil. Quando falo de expectativas, é isto, pois temos esta necessidade de vender ativos, e vai acontecer sempre. Sabia e sei que isto faz parte do projeto, mas é mais um desafio que terei pela frente, como os que saíram que se façam sentir menos na equipa"."Tenho de ter algumas reservas a falar do João Marques, porque sei que vai dar tudo pelo Estoril. É jovem, tem qualidade, conseguimos contratá-lo para nos ajudar na próxima época. Já falei com ele, pode ocupar uma posição intermédia ou nos corredores. Será, esperamos nós, útil num futuro próximo".