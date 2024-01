Artur Jorge: «Tivemos a felicidade de sermos eficazes»

Artur Jorge era um homem naturalmente satisfeito depois de o Sp. Braga ter vencido () o Sporting e de ter conquentemente garantido um lugar na final da Allianz Cup. Em declarações à Sport TV, o técnico dos arsenalistas reconheceu que a equipa teve que sofrer em alguns momentos, mas realçou o espírito com que todos os jogadores encararam esta meia-final"Tivemos o compromisso e atitude, e quando assim é fica mais difícil para o adversário ultrapassar uma equipa que se comporta desta forma. Preparámos algumas variantes naquilo que é o nosso comportamento. Tivemos uma primeira parte em que tivemos alguns momentos desconfortáveis, por mérito do Sporting. A equipa esteve sempre muito comprometida. Na segunda parte e com algumas correções, tivemos a felicidade de sermos eficazes. Uma segunda parte mais equilibrada e com mais Sp. Braga. É uma vitória justa frente a uma equipa com muita qualidade. Só um Sp. Braga muito forte foi capaz de superar este adversário", disse Artur Jorge, abordando também a ‘redenção’ de Abel Ruiz, que anotou o único golo do encontro."Aquilo que tenho feito é ser justo por aquilo que o Abel trabalha, traz à equipa. Jogar mais ou menos depende do adversário e de outras variantes. Faltava-lhe o golo e um avançado precisa disso. Hoje foi importante. Uma equipa precisa de ter jogadores comprometidos e de ter estes momentos de felicidade."Quanto à possibilidade de os lesionados Bruma e Al Musrati irem a jogo na final, o timoneiro da formação minhota não conseguiu dar certezas. "Tenho algumas dúvidas. Já ouvimos dizer que tínhamos um plantel extenso e qualidade e hoje tivemos no banco jogadores da equipa B como alternativas. Temos que potenciar estes jovens. Perdemos dois jogadores neste mercado, mas os jogadores que temos dão-nos garantias. Olharmos sempre para soluções e não para problemas", frisou, falando também da pouca presença de adeptos do Sp. Braga no Municipal Dr. Magalhães Pessoa, visto que as claques do clube fizeram um boicote à competição."Tivemos poucos adeptos. Ganhámos por eles e para eles e são parte do nosso caminho. Estando ou não, contamos com eles, hoje e sempre."