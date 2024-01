Artur Jorge: «Uma equipa com este caráter fica sempre mais próxima de ganhar»

O Sp. Braga garantiu os três pontos da partida com o Famalicão já nos instantes finais da partida ( 1-2 ) e, nesse sentido, Artur Jorge acredita que "a vitória em si" é positiva no geral, não só pelo "momento" em que o tento foi apontado."A forma como conseguimos a vitória pode fazer com que a equipa esteja mais satisfeita. Mas estamos sempre habituados a procurar a vitória, por isso, o positivo é mesmo os três pontos", admitiu o treinador dos guerreiros, que colocam um ponto final na sequência negativa após duas derrotas consecutivas e iniciam a segunda metade do campeonato da melhor forma."É uma vitória muito importante para nós, conseguida frente a um rival e num campo sempre muito difícil. Uma vitória que procurámos sempre o melhor e que nos faz sentir bem. É um resultado proveniente da grande entrega dos jogadores, de grande compromisso, que demonstraram em campo a alma que têm. Uma equipa com este caráter fica sempre mais próxima de ganhar. Uma palavra para os nossos adeptos, também, deixo aqui a minha gratidão aos fãs que nos acompanharam e que nos viram.""Sim claramente, estivemos em desvantagem no início. O jogo em si não foi um grande espetáculo de futebol e devido a isso também tivemos responsabilidade, pois, por momentos, estivemos mais ansiosos. Volto a reforçar aquilo que foi a entrega de uma equipa que sabia da importância deste jogo, que lutou ate ao fim, que foi recompensada, e que e faz com que o resultado garantido seja o principal da partida.""Temos de aguardar, saiu o Castro e vamos abordar aquilo que poderá acontecer nos próximos dias.""Relativamente às novas medidas, discutimos isso e mais alguns temas no fórum de treinadores, anteontem. A verdade é que nós temos de passar à prática quanto às decisões, porque o espetáculo em si e a verdade desportiva tem de ser valorizada. Tudo o que acrescenta ao futebol e venha para ajudar naquilo que pode ser necessário, sempre com o intuito de melhorar o espetáculo. Aliás, o futebol deve ser entendido como um espetáculo e essa é uma das medidas que acrescenta, para podermos perceber as comunicações que fazem a diferença na tomada de decisões. Se for assim, estou de acordo.""É normal sim. Espero isso de todos os jogadores, não só o Álvaro. Ele vem de lesão, diria mesmo que foi obrigado a jogar, porque esta à procura da melhor condição física e nós precisávamos dele porque não tínhamos ninguém para a frente de ataque, a verdade é que decide o jogo. A forma como faz não é sifgnificante, o importante é a entrega e essa disponibilidade para juntar às vitórias que serão o caminho do Sp. Braga", finalizou.