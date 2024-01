Artur Jorge: «Vitória extraordinária e muito importante para nós»

Artur Jorge realçou a importância dos três pontos conquistados pelos seus jogadores na difícil deslocação a Famalicão (2-1), na abertura da jornada 18 da Liga Portugal Betclic, um encontro que terminou com muita polémica.





"Tivemos um jogo difícil como prevíamos. Realço a vitória extraordinária, que é muito importante para nós, uma vitória do querer dos jogadores. Esta sim é a imagem do que é ser Sp. Braga. Uma palavra também para os nossos adeptos. Somámos mais três pontos e é uma vitória muito merecida. Ganhámos bem, são mais três pontos para nós, frente a uma equipa boa. Os meus jogadores mostraram aqui todo o crédito que têm conquistado", começou por dizer o treinador dos bracarenses, não querendo alongar-se na análise à partida: "Apetece-me realçar apenas a vitória do Sp. Braga, a mostrar o caráter da equipa."Sobre o próximo duelo, já para a próxima terça-feira frente ao Sporting, para as meias-finais da Allianz Cup, Artur Jorge sublinhou a importância de a equipa chegar à partida depois de um triunfo. "Vitória tira-nos algum peso e dá-nos algum ânimo, vamos agora começar a preparar o próximo jogo. Podemos vencer, queremos estar na final e é com essa vontade que vamos encarar a partida."