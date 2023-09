«Isto é penálti, caramba!»: as palavras que levaram à expulsão de Artur Jorge contra o Sporting

Artur Jorge foi expulso nos minutos finais do jogo entre o Sp. Braga e o Sporting, instantes depois de um lance em que Álvaro Djaló caiu na área dos leões e ficou a pedir penálti de Coates.Segundo o Mapa de Castigos do Conselho de Disciplina da FPF, o treinador "manifestou desacordo saltando e esbracejando veementemente, levantando e baixando os braços, em nítido sinal de repúdio". Além disso, dirigiu ainda algumas palavras à equipa de arbitragem. "Isto é penálti, isto é penálti caramba, é penálti", gritou Artur Jorge, de acordo com o relatório de Luís Godinho.O técnico dos arsenalistas foi multado em 2.040 euros e vai ficar fora do banco no jogo deste fim-de-semana, frente ao Moreirense.