Atlético Madrid entra na corrida por Al Musrati e oferece Samuel Lino

Al Musrati está na lista de alvos do Atlético Madrid e, segundo avança a imprensa madrilena, já há negociações com o Sp. Braga para a transferência do médio líbio. De acordo com a notícia do 'TeleMadrid', os colchoneros estão a tentar baixar os 20 milhões de euros pedidos por António Salvador incluindo Samuel Lino no negócio, extremo brasileiro que na última época esteve cedido ao Valencia.Diego Simeone é um apreciador das qualidades de Al Musrati e vê no médio do Sp. Braga, de 27 anos, o substituto ideal para Kondogbia, que se transferiu para o Marselha.