Avançado do Pendikspor apontado ao Sp. Braga

A imprensa turca, concretamente o jornal digital 'Ajansspor', avançou esta quarta-feira que o atacante Erencan Yardimci, de 21 anos, está na órbita do Sp. Braga. Segundo as informações deste órgão, os minhotos estão interessados no jogador, podendo vir a apresentar proposta ao Eyupspor, clube ao qual está vinculado, ainda que esteja a competir por empréstimo no Pendikspor, clube orientado atualmente por Ivo Vieira.Erencan Yardimci tem um total de 11 golos em 20 jogos cumpridos esta temporada, tendo apontado 6 ao serviço do Pendikspor e 5 com a camisola da seleção sub-21 da Turquia. É, por isso, cara bem conhecida de Serdar Saatçi, central turco que representa os guerreiros do Minho.O jogador concluiu a formação no Galatasaray e foi no histórico clube de Istambul que iniciou o percurso sénior, na época 2019/20, somando um par de minutos num duelo com o Club Brugge, para a Liga dos Campeões.