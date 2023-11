Banza convocado para dupla jornada da RD Congo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Simon Banza foi convocado, esta quinta-feira, para os compromissos deste mês da seleção da República Democrática do Congo, que terá uma dupla jornada de apuramento para o Mundial'2026, diante da Mauritânia (dia 15) e Sudão (19).O avançado do Sp. Braga repete, assim, a chamada à seleção dos leopardos, orientados por Sébastien Desabre, depois de ter sido convocado pela primeira vez e, inclusive, concretizado as primeiras internacionalizações nos particulares de outubro, frente à Nova Zelândia e Angola.