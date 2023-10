Banza estreou-se com a camisola da RD Congo

Simon Banza não vai esquecer esta sexta-feira 13. Se para muitos é sinal de azar, para o avançado do Sp. Braga é o dia de um novo passo em frente na carreira, ao ter-se tornado internacional pela República Democrática do Congo.O atacante natural de França somou a primeira presença com a camisola dos leopardos ao ter sido lançado aos 77' do encontro particular com a Nova Zelândia, realizado em Espanha. O desafio, refira-se, terminou com um empate a uma bola, com o país dos antípodas a ter chegado ao golo só nos descontos, e de penálti.Quanto a Joe Mendes, o lateral-direito foi titular no jogo dos sub-21 da Suécia diante da Moldávia (4-0) e fez uma assistência. Já Serdar foi o capitão pelos sub-21 da Turquia e fez os 90 minutos do jogo com San Marino (5-0), enquanto, ainda neste escalão, Hornicek foi o guarda-redes da República Checa no empate (1-1) diante do País de Gales.Niakaté começou no banco o jogo do Mali com a seleção de Uganda, que ainda decorre. Na noite passada, Borja não esteve sequer no banco no Colômbia-Uruguai.