Banza feliz com regresso de Bruma: «Boa oportunidade para ele fazer-me uma assistência...»

Bruma está de volta aos convocados, ainda que Artur Jorge tenha assumido que não poderá jogar muito tempo. Banza está feliz com o regresso do extremo às opções do treinador, sendo que até brincou com a situação."É uma boa oportunidade para ele voltar e fazer uma assistência ao Banza...", atirou, motivando alguns sorrisos na sala de imprensa do Estádio Tofiq Bahramov.O ponta-de-lança franco-congolês, que esteve ao serviço da RD Congo na CAN, acredita que é possível virar a eliminatória diante do Qarabag. "Talvez tenhamos cometido alguns erros, o Qarabag jogou bem, tem bons jogadores, de qualidade. Temos de fazer o nosso melhor, temos 2 golos a menos e temos tentar de fazer o melhor. Estamos todos motivados, perdemos o 1º jogo, mas estamos confiantes em dar tudo neste jogo para vencer, porque não é impossível", apontou."Pressão ou motivação? Para nós é sempre uma motivação jogar cada jogo para ganhar, não é pressão, apenas motivação de jogar, ganhar e dar o nosso máximo", concluiu.