Benfica chegou a negociar Al Musrati, diz António Salvador

Um dos jogadores do Sp. Braga mais cobiçados é Al Musrati. E António Salvador não esconde as abordagens que tem recebido pelo médio internacional líbio, tanto de Portugal como do estrangeiro. A nível interno, garante, o Benfica foi o que mais avançou, mas o jogador acabou por permanecer.

"Todos os clubes grandes em Portugal gostariam de ter o Al Musrati. É público que o Benfica tentou. O Sporting também gostava de o ter. Com o FC Porto nunca falámos nisso. Lá fora também têm interesse, no entanto achámos que para esta época o Al Musrati era importante e fundamental para a equipa e por isso renovámos o contrato", admitiu, garantindo que, com o Benfica, chegou a haver números postos em cima da mesa.

A garantia da saúde financeira presente e futura do Sp. Braga também depende de vendas, sobretudo dos produtos da formação. E há um, atualmente emprestado ao Estoril, que tem sido uma das grandes revelações do campeonato. "Acredito que vão chegar propostas pelo Rodrigo Gomes e ele sairá sem jogar mais na equipa principal do Sp. Braga", atirou.