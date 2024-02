Besiktas exerce já a compra obrigatória de Al Musrati e paga 11 milhões ao Sp. Braga

SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde alti ayligina geçici transferi gerçeklesmis olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalici transfer haklari kulübümüz tarafindan 11.000.000 Avro karsiliginda… pic.twitter.com/m2oEhSZbOj — Besiktas JK (@Besiktas) February 13, 2024

O Besiktas anunciou, esta terça-feira, ter exercido já a cláusula de compra obrigatória do passe de Al Musrati, celebrando então um acordo com o médio líbio até junho de 2027. Essa operação custa 11 milhões de euros.Como já tinha sido noticiado pelo nosso jornal, o empréstimo de meia temporada do Sp. Braga ao Besiktas implicava, desde logo, o pagamento de 1 M€, sendo que, além dos 11 M€ que estavam estipulados como compra obrigatória, há ainda 2,5 M€ que os minhotos poderão encaixar mediante objetivos. Ou seja, no total, o Sp. Braga já garantiu 12 M€ com a venda de Al Musrati e pode terminar nos 14,5 M€.