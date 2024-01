Bruma é baixa para a meia-final da Allianz Cup

Bruma é carta fora do baralho de Artur Jorge para o duelo desta noite diante do Sporting, da meia-final da Allianz Cup. O extremo apresentou problemas físicos e não foi, por isso, integrado na ficha de jogo. Porém, seguiu com a comitiva arsenalista rumo ao Estádio Municipal de Leiria.Fora das opções ficaram ainda Tiago Sá (Hornicek é o guarda-redes suplente), mas também Al Musrati, que ainda não estará totalmente recuperado de um problema físico, e Adrián Marín, igualmente por questões físicas.Recorde-se que Simon Banza e Sikou Niakaté estão na CAN, respetivamente ao serviço das seleções da RD Congo e Mali.