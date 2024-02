Bruma é surpresa na convocatória do Sp. Braga para jogo da Liga Europa

Bruma é a grande surpresa da convocatória do Sp. Braga para a deslocação ao Azerbaijão, onde os minhotos irão defrontar o Qarabag, na segunda mão do playoff da Liga Europa, após terem perdido por 4-2 na primeira mão.Bruma foi operado a lesão no menisco do joelho direito no final de janeiro, já depois do Sp. Braga ter previsto uma paragem entre quatro a seis semanas.Fora da convocatória está Ricardo Horta, que não recuperou de problema muscular.Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.Serdar, Niakaté, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Chissumba, Victor Gómez e Borja.Cher Ndour, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi , João Moutinho e Soumaré.Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Roger e Banza.