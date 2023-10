Bruma integra o onze ideal da 2.ª jornada da Liga dos Campeões

Enquanto aguarda por saber se será ou não eleito o jogador da semana e o autor do melhor golo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões, Bruma já tem a certeza que integra o onze ideal desta ronda da prova mais importante de clubes da UEFA.O golo (e que golo...) e a assistência do extremo do Sp. Braga na vitória por 3-2 diante do Union Berlin levam Bruma a constar de um elenco de luxo, com protagonistas que também brilharam nesta ronda.Eis o onze ideal da semana: o guarda-redes Ter Stegen (Barcelona); os defesas Calabria (Milan), Schär (Newcastle) e Davinson Sánchez (Galatasaray); os médios Bukari (Estrela Vermelha), Almirón (Newcastle), Bellingham (Real Madrid) e Brais Méndez (Real Sociedade); e os avançados Bruma (Sp. Braga), Hojlund (Manchester United) e Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk).