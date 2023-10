Bruma nomeado para distinções UEFA de melhor golo e jogador da semana na Liga dos Campeões

Bruma está nomeado pela UEFA para as duas distinções individuais que atribui a cada jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: a de melhor golo e de jogador da semana. Isto depois de um jogo com o Union Berlin, na Alemanha, em que o Sp. Braga venceu por 3-2, com um grande golo e ainda uma assistência do extremo.No que toca à corrida pelo prémio de jogador da semana , Bruma enfrenta a concorrência dos seguintes jogadores: Bellingham, que também fez um golo e uma assistência na vitória por 3-2 diante do Nápoles; Hojlund, que fez os dois golos do Manchester United na derrota por 3-2 diante do Galatasaray; e Morata, que contribuiu para o triunfo do Atlético Madrid sobre o Feyenoord, também por 3-2, com um bis.Já os outros candidatos a golo da semana são: Julian Álvarez, com um golo de pé direito colocado ao ângulo, na vitória do Manchester City sobre o Leipzig por 3-1; Schär, com um grande pontapé de pé direito na goleada (4-1) do Newcastle frente ao PSG; e Bellingham, do Real Madrid, na conclusão de uma jogada individual no triunfo sobre o Nápoles.A decisão é por votação do público, através do site oficial da UEFA.