Bruma sobre o golo marcado: «Mal o Ricardo me passou a bola eu disse que ia chutar»

Bruma foi considerado o homem do jogo da partida do Sp. Braga diante do Union Berlin, para a Liga dos Campeões, principalmente pelo golo marcado."Mal o Ricardo me passou a bola eu disse que ia chutar. Foi um grande golo, entrou na baliza, graças a Deus", referiu o extremo dos minhotos, referindo que pensa que o remate certeiro entra para o "top de golos".No entanto, o jogador de 28 anos também reservou um agradecimento especial aos adeptos que viajaram para a capital alemã de forma a apoiar os arsenalistas."Tenho que agradecer aos nossos adeptos que estiveram aqui hoje. Estamos de parabéns, estivemos bem, num campo muito difícil, tenho que dar os parabéns à nossa equipa e continuar a trabalhar porque temos outra luta no sábado", vincou, sobre o próximo encontro para a Liga Betclic, diante do Rio Ave, neste sábado.