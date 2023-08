Autor do golo que valeu a vitória na Grécia e confirmou a presença na fase de Liga dos Campeões , Bruma mostrou-se satisfeito por ter ajudado a equipa e assumiu vontade de fazer boa figura na prova."Foi um bom golo, graças a Deus conseguimos uma vitória num campo difícil e com grande ambiente. Temos de estar focados, aproveitar este momento. Estou feliz pelo golo e há que continuar a trabalhar", comentou, à SportTV.Relativamente à presença na fase de grupos, Bruma assume que é algo importante. "Tanto para mim como para o grupo e adeptos. É um momento fundamental para o clube e toda a gente está de parabéns".A fechar, a importância do festejo do golo. "É para o grupo, é para o Sp. Braga, é para a família e amigos. Estou feliz e há que continuar a trabalhar."